Nyheter

– Når ein lyser ut ein anbodskonkurranse, og betalar nokon for å gjennomføre taksering på eigedommane i kommunen, må ein kunne krevje profesjonelt utført arbeid. Dei grelle utslaga vi ser her, viser at det er openberre feil mellom marknadsverdien og taksten ein har fått, sa Jacob Nødseth, og la til: