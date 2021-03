Nyheter

– Etter utskriving av nytt takstgrunnlag og eiendomsskatt i Kinn kommune, viser det seg at dette har fått svært store utslag for både boliger og næringseiendommer, og at økningen for veldig mange også er mye større enn det vi trodde, og advarte mot, heter det i et brev om bekymring vedrørende eiendomsskatt i Kinn fra Måløy Vekst.