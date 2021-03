Vil stanse forslaget om innstramminger i sjølaksefisket

Nyheter

Forslaget kommer på bakgrunn av at Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn 5. mars offentliggjorde innstramminger i sjølaksefisket for 2021. Innstrammingene gjør at det ikke lenger vil være tillatt å fiske villaks i kystområdene sør for Finnmark, i tillegg til at fiske med krokgarn i Finnmark blir stanset.