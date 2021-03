Har forståing for skeivfordeling av vaksine, men set mindre pris på ei anna endring i vaksinestrategien

At FHI har vedteke å skeivfordele vaksinedoser til spesielt utsette område i Norge er dei fleste kjende med. Men det mange ikkje veit, og som også kommuneoverlege Jan Helge Dale reagerer på, er at ein også har bestemt at vaksinar no skal fordelast etter folketal i staden for talet på eldre i ein kommune.