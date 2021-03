Oppsummering

Nyheter

3. mars 2020 hadde Fjordenes Tidende sin første artikkel om koronaviruset på trykk i Fjordenes Tidende. Og i likskap med fleire i dette tidsrommet omtala kommuneoverlege Jan Helge Dale i Kinn viruset som noko som gav influensa pluss.

Same dag som vi hadde representantar frå Måløy legekontor på framsida av Fjordenes Tidende under tittelen «Er i full koronaberedskap», flytta alle dei tilsette i mediehuset på heimekontor. Og frå kontor i Måløy, Selje og på Bryggja følgde vi situasjonen tett.

I spaltene dei komande dagane og vekene hadde vi fokus på næringsliv, familiar på heimekontor, russen, dei eldre sin kvardag og frontlinja vår, representert ved ambulansearbeidarar i Selje.

Første tilfelle

27. april skriv vi om den første smitta i Kinn kommune. Eit tilfelle i Florø-delen av kommunen, og det gjekk enda to månadar før vi skulle få det første smittetilfellet i vår del av Nordfjord. 26. juni testa ein svensk vikarlege ved Nordfjord sjukehus positivt på korona. Dette førte til at ein tilsett ved sjukehuset og ein pasient frå Stryn kommune også vart smitta.

I slutten av august vart det første smittetilfellet oppdaga i Måløy-området av Kinn. Personen fekk truleg smitten av eit nært familiemedlem som hadde hatt smitten med seg frå byen der vedkommande gjekk på skule. Begge personane var med på eit større privat selskap og det vart arbeidd med smittesporing i etterkant. I samband med dette smittetilfellet vart det etablert eit testsenter i kjellaren på kommunehuset for å kunne ta unna alle som skulle testast.

I midten av september kom det nye tilfelle både i Stad kommune og i Måløy-området. Personane hadde blitt smitta på to ulike private arrangement.

2. oktober kom meldinga om at ein arbeidar som hadde kome til Måløy hadde blitt sett i isolasjon med koronasmitte. Smittevernlegen i Kinn var ute og sa at ein måtte vere på vakt for importsmitte og at nær alle som kom hit for å arbeide testa positivt. Dette fekk næringslivet til å reagere, og administrerande direktør ved Båtbygg AS, Kjell-Inge Sjåstad, var ute og meinte smittevernlegen bidrog til å skape unødvendig frykt.

Lokal smittetopp

Slutten av november baud på ein lokal smittetopp. Det heile starta med meldinga om eit ein lærar i vaksenopplæringa på Nordfjordeid hadde testa positivt, og 13 personar vart sett i karantene.

Berre nokre dagar seinare kom det fram at ei bergensreise hadde ført til tolv nye smitta i Stad kommune. Dette førte vidare til at heile kyrkjestaben på Nordfjordeid måtte isolerast etter eit møte på kyrkjekontoret 10. november. Vidare førte utbrotet til at ei avdeling ved Skarevik barnehage på Raudeberg måtte stengast. Ein fastlege og tilsett ved Selje legekontor vart også sett i karantene.

Til saman vart om lag 60 personar i Stad kommune smitta med bakgrunn i dette utbrotet. På det meste sat 90 personar i karantene.

I Kinn kommune fekk ein raskt kontroll på smitten i Skarevik barnehage.

I juleavisa til Fjordenes Tidende kunne lesarane få lese om korleis koronaen kjennest på kroppen. Marte Iren Lade og dottera Ingrid stod fram og fortalde om deira sjukdomsgang.

Brå start på året

2021 starta med strengare restriksjonar. For mange nye rundar på heimekontor og det kom melding om at ein svensk vikarlege ved Nordfjord sjukehus hadde testa positivt. Ein fekk raskt kontroll på denne smitten.

Det siste utbrotet i Måløy-området i Kinn kommune kom i byrjinga av februar då ein tilsett ved Stadyard testa positivt. Det gjorde også to nærkontaktar og to tilsette ved verftet. Smittetilfellet resulterte i at 20 tilsette i ein periode var i karantene.

Per i dag, eitt år etter at landet stengte ned, er det eit pågåande utbrot i Stad kommune.

Viste fram kvardagen

Gjennom det siste året har Fjordenes Tidende vist fram kvardagen på ulike arenaer i inn- og utland.

I midten av april retta vi blikket utover og intervjua tre nordfjordingar som alle opplevde koronasituasjonen i andre land. I reportasjeserien nordfjordingar i utlandet under koronapandemien møtte vi Iva Johanne Loe Wilson som opphavleg kjem frå Raudeberg. Under koronapandemien har ho som innbyggjar i Växjö i Sverige levd midt mellom to land si ulike handtering av pandemien.

I serien møtte vi også Åshild Amdam frå Selje som opplevde at ho som student i Australia ikkje lenger var velkomen då koronakrisa braut ut, og Stine Nore frå Måløy og familien som i Houston i Texas merka koronarestriksjonane godt.

Elles har Fjordenes Tidende laga reportasjar frå heimekontor i dekningsområdet, vi har laga reportasjar om russen, som ikkje fekk den feiringa dei fortente og vi har besøkt fleire skular, som har hatt eit utfordrande år, som dei har løyst på best mogleg vis.

I april fortalde vi også historia om Josef Maximilian Husevåg som i likskap med svært mange 18-åringar stod i kø for å ta sertifikat. Bakgrunnen for dette var at alle landets trafikkstasjonar og køyreskular var stengt, med det resultat at 18.000-20.000 førarprøver stod på vent på landsbasis.

«Alle» ville oppleve vårt nærområde

Ein sommar der Syden, Legoland og storbyferiar i Europa vart bytta ut med norgesferie resulterte i rekordar for mange lokale reiselivsaktørar. Men den store folkevandringa skapte også nokre utfordringar.

Både toalettfasilitetar, parkeringskaos og ønske om reduserte fartsgrenser var gjengangarar i Fjordenes Tidende sine spaltar sommaren 2020. Vi hadde fleire reportasjar mellom anna frå Kråkenesbygda og Færestrand, der både høg fart og parkeringsmoglegheiter var tema.

Sissel og Dagfinn Færestand var uroa for sikkerheita på vegen forbi huset deira når hundrevis av turistar dagleg ok turen til Hendanes fyr. Paret hadde vore vitne til feire nestenulukker og bad kommunen redusere fartsgrensa.

– Folk køyrer som om dei har stole både bil og bensin, uttalte Atle Kråkenes som i lokalavisa sine spaltar sa at høg fart og stor trafikk skapte utfordringar for dei fastbuande i Kråkenesbygda.

Men sommaren tok også med seg gode ting. I midten av juli kunne Fjordenes Tidende melde om rekordar på Vestkapp og i Vingen. Ei veke seinare var det saker om fullbooka camping i Hoddevik og Stig Solheim som driv Solheim Fiskeferie i Vågsvåg kunne fortelje at han vart nedringt av turistar som ville besøke bygda hans.

Vi hadde også fleire reportasjar om lokalt næringsliv og lokale butikkar som nytte godt av mange ferierande i regionen.

Har bydd på opp- og nedturar

For store delar av næringslivet har pandemien vore utfordrande, men samstundes har andre gjort det svært godt gjennom det siste

I midten av februar kunne Fjordenes Tidende fortelje om Måløy-bedrifta Whereby som har opplevd ein ekstrem vekst det siste året. Verksemda som driv med videokonferansar har gått frå å vere 25 tilsette i januar 2020 til over 90 tilsette i februar i år. Dei tilsette finn ein i over 90 land.

Sjølv om vi har presentert slike suksesshistorier var starten av pandemien prega av verksemder som måtte permittere fleire tilsette. I byrjinga av april besøkte vi fleire av verfta på kysten. Båtbygg kunne fortelje at ting var meir eller mindre som før pandemien braut ut, Stadyard på si side hadde tatt grep for å hindre smittespreiing ved å dele opp arbeidarane i ulike team og ved Måløy Verft uttalte dagleg leiar Kristian Lundebrekke at dei framleis smilte og var optimistar i motbakke.

I same periode fortalde Fjordenes Tidende om Måløy-bedrifta LocalHost som 3D-printa verneutstyr til helsevesenet i Kinn kommune. Dette vart sett stor pris på av kommunalsjef Norunn Stavø.

Tidleg i mai var det fleire aktørar i næringslivet som opplevde at trenden var i ferd med å snu. Hos Uniformpartner i Selje hadde dei framleis permitteringar, men avdelingsleiar Geir Årvik såg teikn på at det kunne snu. året.

Feira digitalt

Som så mange andre medium har Fjordenes Tidende dessverre måtte melde om ei rekke avlyste arrangement det siste året. Men nokre har tatt kreative grep for å klare å gjennomføre, og også 17. mai og nasjonaldagsfølelsen måtte ut på nye måtar.

Koronarestriksjonar gjorde at ein ikkje kunne gjennomføre ei vanleg feiring av nasjonaldagen, men gjennom eit tett samarbeid med Kinn kommune, Stad kommune og Bremanger kommune kunne taler og musikk som var laga for dagen nå ut til svært mange gjennom fjt.no. Fjordenes Tidende samarbeida også med lokalavisene Firdaposten og Fjordabladet.

På nasjonaldagen publiserte vi 58 videoar, bildeseriar og redaksjonelle saker, og vi hadde nær 60.000 sidevisningar på 17. mai-saker.

Men fleire lokale arrangørar tok grep og gjorde tilpassingar for å kunne gjennomføre sine arrangement. Måløydagene kunne ikkje gjennomføre sine kveldsarrangement, men lagde ein Sommerfest i sentrum. Elvisfestivalen erstatta sitt tradisjonelle opplegg med ein kyrkjekonsert som vart strøyma frå Bøler kirke i Oslo og ein konsert på Torget i Måløy. Begge arrangementa vart strøyma på fjt.no.

Arrangement for barn og unge har også ved fleire høve måtte avlysast, men i november vart First Lego League arrangert i Operahuset Nordfjord i ei nedskalert utgåve. Her stakk laget frå Davik oppvekst av med to legoprisar.

Kom aldri i gang

Dagen før Norge stengte ned lanserte Fjordenes Tidende og Måløy Fotballklubb nyheita om at lokalavisa skulle strøyme alle A-laget sine fotballkampar i 2020. Sesongen kom aldri i gang.

Kretsligaen 2020 vart aldri spelt, og fleire klubbar og lagleiarar har gjennom året vore uroa for rekrutteringa til klubbane og breiddefotballen.

I midten av juli var toppfotballen og barne- og ungdomsfotballen for dei under 20 år i gang igjen, men breiddefotballen måtte vente. Trenar og formann i Flatraket IL var uroa for framtida.

– Som trenar må eg seie at det byrjar å bli hol i hovudet, rett og slett. Spelarane mine er på godt norsk «møkkande lei», sa Flatraket-trenar Ole Sunde.

No har vi kome til midten av mars 2021 og breiddefotballen er framleis ikkje i gang, og det er framleis usikkert om ein kan få ein normal sesong i år.

Fekk første stikk

8. januar i år hadde Fjordenes Tidende ei positiv koronanyheit på førstesida. Sigmund Salveson (101) fekk den første vaksinen mot koronaviruset i Stad kommune.

Dette var den første vaksinen som vart sett i vår region, og 101-åringen smilte frå øyre til øyre då stikket kom.

– Han har fått mange vaksinar opp gjennom, så han var berre positiv og nøgd, sa einingsleiar Heidi Munch Starheim ved Hogatunet bu- og omsorgssenter til Fjordenes Tidende.

Vaksinasjonen heldt fram i Selje då det kom nye dosar. I Svelgen starta ein vaksinasjonen i veke ein, og i Kinn starta ein vaksinasjonen i Florø, før første sprøytestikk vart sett i Måløy.

Den som fekk det første sprøytestikket i Måløy var Liv Blålid (87), og det var sjukepleiar Solveig Drabløs som sette den første vaksinedosen.