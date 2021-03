Er du klar til å gå på fjellet for en god sak? Russen håper på stort oppmøte på toppen

Nyheter

– Lørdag skal vi gjennomføre en aksjon der Netpartner i Måløy har lovt å betale fem kroner til aksjonen for hver person som skriver seg inn i boka i dagsturhytta på Kletten. Så vi håper mange tar seg en liten fjelltur, sa blårusspresident Benedicte Angelshaug Krabbestig og rødrusspresident Nora Nordbø til Fjordenes Tidende mandag,, da innsamlingen startet.

Fem dager senere har mange flere lokale selskaper meldt seg på, og russen er imponert over engasjementet – og ikke minst over hvor mange penger dette samlet kan utgjøre til kreftforskning.

– For en enorm respons vi har fått på «fjelløpet» til dagsturhytta på Kletten! Veldig mange bedrifter har blitt med på utfordringa og støtter oss med både fem og ti kroner per person som skriver seg inn i boka lørdag 13. mars. Det vil si at det altså blir godt over 150 kroner per person som tar turen! Vi setter veldig stor pris på alle som vil hjelpe oss å støtte en så viktig sak, skriver de på Facebook, og legger til:

– Nå gjelder det bare at vi går på fjellet. Det er meldt opplett og litt sol, så det lover godt for en fin dag på Kletten!

Har også digital innsamling

Men russen har ikke bare fjellaksjonen. De har også vanlig innsamling, bare at den i år må være digital.

– Det bruker jo å være en dør-til-dør aksjon, og det var også planen i år, helt til for to uker siden, da vi fikk beskjed av regjeringen at det ikke lenger var mulig. Så aksjonen blir digital i år, basert på bruk av Vipps, sier Nora Nordbø.

I år skal de innsamlede midlene gå til forskning på kreftformer som få overlever, som lungekreft, bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spiserørskreft, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

– Vi prøver å spre mest mulig informasjon om aksjonen på nettet. Vi har lagt ut meldinger på Facebook og Instagram for å få budskapet ut til flest mulig. Spesielt kanskje til dem som ikke er vant til å bruke betalingsløsninger som Vipps. Vi håper disse kan få noen til å hjelpe seg til å vippse eller sende penger til aksjonen på annen måte.

Kreft rammer de fleste familier i større eller mindre grad, og rødrusspresident Nora forteller at også hun har opplevd kreft i familien.

– Jeg har en onkel som var nær ved å miste livet til kreft da jeg var liten, men han overlevde heldigvis. Nylig mistet jeg gammelonkelen min som også hadde kreft, sier hun.

Nå håper de mange vil gi til forskning på denne lumske sykdommen som rammer så mange. Og tradisjonelt har det vært stor giverglede i aksjonen.

– Russen får inn veldig mye penger hvert år, og det er de mange innsamlingsaksjonene til russ i hele Norge som gir det største bidraget. Nå håper vi bare at flest mulig der ute blir med på årets digitale innsamling, sier Benedicte

Aksjonen startet mandag, og vil vare til og med søndag.

Link til Måløyrussens digitale innsamlingsaksjon finner du her. Du kan også søke opp KMK Måløy vgs. på Vipps.