Har fått så mange søknader fra bedrifter om kompensasjon at de nå forlenger fristen

Nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt meldinger fra revisor- og regnskapsførerbransjen om at det er behov for å forlenge søknadsfristen for å kunne ta unna alle søknader som skal bekreftes. Departementet har derfor vedtatt at fristen forlenges til 15. juni 2021.

– Mye tyder på at det er hektisk å få unna alle søknader. Vi ser ingen grunn til at revisorer og regnskapsførere skal måtte jobbe døgnet rundt for å kunne bekrefte klientenes søknader innen 14. mars. Arbeidet må kunne gjøres innenfor de grenser for arbeidstid som arbeidsmiljøloven setter. Derfor setter vi nå en romslig frist, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Et viktig element i ordningen er at søknader skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn. Brønnøysundregistrene åpnet 18. januar for søknader for de to tilskuddsperiodene i fjor der søknadsfristen var 14. mars 2021. Det er denne som nå er forlenget til 15. juni 2021.

Søknader for neste tilskuddsperiode, januar–februar 2021, åpnes mandag 15. mars. For at det skal bli enklest mulig å holde rede på datoer, settes det nå en felles frist for alle tre perioder: 15. juni 2021.

– Det er nå delt ut om lag 1,8 milliarder kroner etter at Brønnøysundregistrene overtok ansvaret for ordningen. Og om lag 6.900 foretak har fått tilskudd. Jeg regner med at de fleste nå har søkt for de to tilskuddsperiodene i fjor, sier Nybø.

I tillegg endres kompensasjonsgraden fra 80 til 85 prosent for tilskuddsperioden januar–februar 2021, i tråd med Stortingets vedtak.

Stortinget har vedtatt at kompensasjonsordningen skal forlenges, dvs. at perioden fra mars til og med juni også inkluderes. Arbeidet med å notifisere forlengelse av ordningen har startet.