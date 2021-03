Kommunen vil avvente arealplanen

Kjem ikkje til å svare på fleire klager på naustet om det ikkje kan visast til nye moment

Kinn kommune har konkludert med at dei vil avvente ny arealplan for å sjå om saka om det ombygde naustet på Husevågøy kan løysast på ein god måte der, før dei eventuelt tek grep overfor nausteigar. No meiner kommunen dei har sagt sitt, og ønskjer ikkje å svare på fleire henvendingar om eigedommen om klagar ikkje kan vise til nye moment.