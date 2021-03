Kommunen vil avvente arealplanen

Kommunen har sagt sitt. No kjem dei ikkje til å svare klagar fleire gongar

Kinn kommune har konkludert med at dei vil avvente ny arealplan for å sjå om saka om naustet på Husevågøy kan løysast på ein god måte der. No meiner kommunen dei har sagt sitt, og vil ikkje svare på fleire henvendingar om eigedommen.