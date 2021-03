Tysdag skal dei godkjenne prosjektplanen

Satsar på at ny skule til 175 millionar står klar til skulestart i 2024

Tysdag skal formannskapet få presentert prosjektplan med framdrift for nye Skram skole. Planen er justert fleire gongar, men målet er no ferdigstilling av ny skule i andre kvartal 2024, i rute for skulestart til hausten det året.