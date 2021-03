Har prøvd å gjere nytt helsesenter mindre for å halde kostnadsramma. Det går ikkje

Stad kommunestyre har bestemt at det skal byggast eit nytt helsesenter i Selje. Den økonomiske ramma for prosjektet er 18,2 millionar kroner, men allereie no, før prosjektet har vore på anbod, ser kommuneadministrasjonen at dette ikkje lar seg gjere. Ekstra kostnaden så langt er på over 3,5 millionar kroner.