Viruset setter ein stopper for jubileumsleikane i år også

Grunna den framleis uavklara situasjonen rundt covid-19 viruset, har styret i Monsiaden saman med ordføraren i Vanylven kome til at det ikkje vert arrangert Monsiade i 2021.

Dermed vert jubileums Monsiaden – nr. 25 i rekka – flytta til fyrste onsdagen i juni 2022.

Også i 2020 blei Monsiaden utsett på grunn av viruset.

– Vi vonar, håper og kryssar fingrane for at vi då er attende med det tradisjonelle opplegget for Monsiaden. Inntil då – ta godt vare på kvarandre og hold dokke friske, seier Monsiade-general Arne Sandnes i ei pressemelding søndag.