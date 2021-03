Får kritikk for ikke å kunne vise til et skriftlig takseringsgrunnlag

– Det er ikke riktig, som noen hevder, at vi har stukket en finger i været her

Nils Myklebust (Sp) er kritisk til at det ikke finnes et skriftlig grunnlag for takstene som er brukt som grunnlag for eiendomsskatt i Vågsøy-delen av Kinn kommune. Leder i Skattetakstnemnda, Petter Refsnes (Ap) er uenig. Det handler om at dataene for Måløy ikke var like lette å sammenstille.