Nyheter

Det var klokka 02.21 natt til måndag at politiet rykte ut til Nordvågsøyvegen på Vågsøy etter at dei fekk melding om at ein personbil hadde køyrd utfor vegen og inn i ein stolpe og nokre busker.

Føraren av bilen var uskadd.

Men politiet mistenker at han var rusa. Dermed tok dei førarkortet og mannen måtte bli med for å ta blodprøve.