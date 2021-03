Ingen av dei som testa seg søndag var smitta

Nyheter

Det opplyser Stad kommune i ei pressemelding måndag kveld.

Måndag har Stad kommune testa om lag 110 personar. Dette er i hovudsak personar som er testa på grunn av symptom på sjukdom og eit mindre tal testar av nærkontaktar. Svar på desse prøvene får kommunen tysdag kveld.

I pressemeldinga blir det opplyst at Arbeidet med oppfølging av nærkontaktar i karantene, gjenteken testing av desse og testing av alle personar med symptom på sjukdom, held fram.

Men kommunen er tydeleg på at faren for nye smitta ikkje er over. Stad kommune oppfordrar framleis alle innbyggjarar til å ha svært lav terskel for å teste seg ved symptom på sjukdom i tida framover.

Analyserte 370 prøver - ni var positive Lørdag analyserte Helse Førde 370 prøver. Ni kom tilbake som positive.

Symptom på koronavirus kan vere:

Sår hals

Hoste

Tett eller rennande nase

Hovudverk

Feber

Influensafølelse eller sjukdomsfølelse

Kroppsverk

Tungpust

Tap av smak- eller luktesans

Kommunen oppmodar at også barn med nyoppståtte symptom det siste døgnet bør testast. Vidare vurderingar av smittesituasjonen vert gjort fortløpande i dagane framover, opplyser Stad kommune.

Anbefalingane frå Stad kommune 9. mars er framleis gjeldande:

· Vi ber alle om å vere nøye med å halde god avstand til andre i kvardagen, ha god handhygiene og ha svært lav terskel for å teste seg og halde seg heime ved teikn til sjukdom.

· Vi ber alle ha så få nære kontaktar som mogeleg i kvardagen og unngå å samlast i grupper utanom eigen husstand eller kohort i barnehage/skule.

· Vi oppmodar lag og organisasjonar i Stad om å utsetje/avlyse arrangement, treningar og andre fritidsaktivitetar der ein samlar folk i grupper.

Desse råda gjeld til smittesituasjonen er meir avklara.