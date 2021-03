Er ikkje lenger med i kampen om 2.000 nye arbeidsplassar

Kinn og Bremanger kommune melde seg på i kampen om å bli vertskommune for batterifabrikken som er under planlegging i regi av Equinor, Hydro og Panasonic. No er det klart at ingen av dei to kommunane får dei 2.000 nye arbeidsplassane til seg.