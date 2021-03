Omprioriterer ressurser for å sette fart på bygging av ny barneskole i Måløy

Prosjektplanen for nye Skram skole ble enstemmig vedtatt av Kinn formannskap. – Den viktige medvirkningsprosessen for å få en best mulig skole starter nå og varer ut året, sa kommunalsjef Rolf Bjarne Sund.