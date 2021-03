Desse områda rådar ein ifrå i konsekvensutgreiinga

Nyheter

Alle forslag til oppdrettslokalitetar på sør og vestsida av Stadhalvøya er frårådd med grunngjeving i at området er svært utsett for bølgjer og vind, området har nasjonal landskaps og kulturhistorisk verdi, og her er viktige fiske- og verneinteresser. Store delar av området er foreslått til marint vern.