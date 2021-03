Har du tørt brød? Prøv Bow sin undervurderte dessert

Nyheter

Brødpudding er en undervurdert dessert! I tillegg til at man får brukt opp tørt brød, smaker det kjempegodt. Om man serverer brødpuddingen med lun med vaniljesaus, is eller pisket krem må man ofte forsyne seg flere ganger. Vi fant to tørre kanelboller på kjøkkenet som blei brukt i puddingen vår. Om man har rester av loff, pepperkaker eller for eksempel søte boller kan de lett trylles om til en god dessert.