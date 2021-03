Har stengd heile fabrikken etter påvist koronasmitte – 10 er i karantene og 19 er permitterte

Nyheter

Personen som tysdag kveld fekk svar på koronatesten sin var ein tilsett ved Pelagia i Selje. Mykje tyder på at vedkommande har fått smitten via andre personar som har samanheng med koronautbrotet på Nordfjordeid.

Det seier kommuneoverlege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld til Fjordenes Tidende onsdag ettermiddag.

Åtte nye positive prøver - sju var alt i karantene Mogleg kopling til Nordfjordeid-utbrotet: Eitt av dei påviste tilfella er ein person som testa seg ved Selje legekontor Prøvesvar seint tysdag kveld viste at til saman åtte nye personar har fått påvist smitte i Stad kommune etter testing måndag. Dette betyr at 40 personar så langt har fått påvist koronasmitte.

Han seier denne personen testa seg måndag etter at han fekk symptom på korona smitte. Vingen Vedeld reknar med at også dette kan vere det britisk muterte viruset som har vore blant dei totalt 40 personane som har testa positivt ved dette utbrotet.

Den som fekk påvist smitte er tilsett ved Pelagia sin fabrikk i Selje. 10 arbeidskollegaer som blir oppfatta som nærkontaktar til den smitte er sett i karantene. Desse har også testa seg i dag, onsdag, og dei må vere i karantene til svara frå desse prøvene kjem tidlegast på torsdag, seier Vingen Vedeld.

Driftsleiar ved Pelagia sin fabrikk i Selje, Asbjørn Bøstrand, stadfestar at den smitta var tilsett på denne fabrikken.

Som følgje av dette så har bedrifta bestemt å stoppe all produksjon. Han seier til Fjordenes Tidende at 19 andre tilsette er permitterte som følgje av driftsstansen og dei skal bli testa i morgon, torsdag, for å vere sikre på at fleire ikkje er smitta, seier Bøstrand.

Ti nye positive prøver, blant anna i Kinn og Stad Helse Førde melder om ti nye positive prøver onsdag morgon, frå kommunane Kinn, Stad og Bremanger.

Det er bedrifta sjølv som har bestemt å stanse all produksjon etter at smitten vart påvist.

– Vi har ikkje noko anna produksjon eller at vi arbeider med frosne produkt. Vi har ikkje teke imot noko fersk fisk siste dagane, difor så valde vi å stanse produksjonen for å vere på den sikre sida, seier Bøstrand.

Kommunelege Thomas Vingen Vedeld seier at dei ikkje har pålagt bedrifta å innstille produksjonen, men at dei ti som er definerte som nærkontaktar altså er i karantene.

Vingen Vedeld seier at ti personar i familien som også blir oppfatta som nærkontaktar er også sett i karantene, og desse er også pålagt å teste seg.

Kommuneoverlegen meiner dei har rimeleg kontroll på nærkontaktar av den smitta, men han understreka at dersom nokon i Selje eller på Stadlandet merkar symptom på covid-19 så skal det vere låg terskel for å teste seg.