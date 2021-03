Vil reversere Kinn om han kjem i posisjon til det

– Denne kommunesamanslåinga burde ikkje ha skjedd. Eg håpar vi får eit regjeringsskifte som gjer om denne tabben av høgreregjeringa

Senterpartiet sitt forslag til stortingsvalprogram for komande periode er no klart i form av eit utkast som skal leggast fram for landsmøtet. Erling Sande og partiet er der tydelege på kva dei meiner om kommunesamanslåingar som dei meiner har kome til mot folket si vilje.