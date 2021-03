I 20 år har Erling styrt mediehuset. No takkar han for seg, og jakta på ny redaktør har begynt

Nyheter

– Styret vil no starte arbeidet med å finne ny leiar for mediehuset, og vi er glade for at Erling Wåge har sagt seg villig til å stå i stillinga fram til ny leiar er på plass, venteleg ein gong etter sommaren, seier styreleiar i Fjordenes Tidende, Lidvar Flydal.

Han rosar innsatsen Wåge har lagt ned for lokalavisa.

– Erling Wåge vart tilsett i Fjordenes Tidende i 1987, og har såleis eit snart 34 års langt tilsettingsforhold i mediehuset bak seg. Han arbeidde dei første åra som journalist, deretter ein periode som redaksjonssekretær, og frå 2001 har han vore leiar for mediehuset. Første året som redaktør, deretter som eineleiar.

Flydal peikar på den imponerande karrieren Wåge no legg bak seg i Fjordenes Tidende.

– Gjennom skiftande tider med aukande konkurranse frå mange medieaktørar har Erling losa mediehuset med stø hand. Med stor kløkt har han handtert balansen mellom krav frå ulike hald og omsynet til det beste for Fjordenes Tidende sine lesarar.

Har utvikla mediehuset inn i ei ny tid

Styreleiaren fortel at overgangen frå publisering på papir til å kombinere dette med aukande omfang av publisering i digitale kanalar har vore blant utfordringane Wåge har måtta takle.

– Her har Fjordenes Tidende under leiing av Wåge hatt ei leiande rolle blant dei lokale mediehusa i Polaris Media Nordvestlandet. Som del av dette gjekk Fjordenes Tidende over frå tre til to utgåver kvar veke, gjennomført på ein måte som vart eit førebilete for dei mange lokale mediehusa i konsernet som kom etter.

Som styreleiar og representant for eigaren Sunnmørsposten set Flydal stor pris på den rolla Erling Wåge har hatt, og på den innsatsen som ligg bak i og for Fjordenes Tidende.

– Erling har sett gode og djupe spor etter seg i Fjordenes Tidende, og det vil etterkomaren ha stor nytte og glede av.

Ansvarleg redaktør i Sunnmørsposten, Hanna Relling Berg, er einig.

– Erling Wåge har vore, og er, ein fagleg sterk og dyktig redaktør. Han har gjort ein stor innsats både for eige mediehus og for redaktørfellesskapen i Sunnmørsposten konsern, seier ho.

Wåge har også hatt fleire tillitsverv i lokale og nasjonale avisforeiningar.

– Store sko å fylle

Tllitsvald for journalistane i Fjordenes Tidende, Marianne Solheim Rotihaug, seier journalistane kjem til å sakne den engasjerte, dyktige og ikkje minst, utruleg arbeidseffektive, sjefen sin.

– Dette blir store sko å fylle, og vi er veldig glade for at Erling ikkje blir borte med ein gong, men har sagt seg villig til å stå i jobben til ein ny leiar er på plass.

Ho håpar på ein god prosess i jakta på å finne ny leiar.

– Prosessen så langt har vore veldig ryddig og god. No satsar på vi på god dialog vidare, og at konsernet tek seg den tida som er nødvendig for å finne den heilt riktige personen til denne viktige stillinga i eit lokalsamfunn.

Kjem til å sakne jobben

Erling Wåge sjølv er glad for å ha hatt ein spennande jobb som han har likt veldig godt.

– Eg har vore å heldig å ha hatt dyktige, positive og kreative medarbeidarar som eg kjem til å sakne når eg sluttar. Eg har også hatt gode og profesjonelle eigarar i Sunnmørsposten. Eg er veldig stolt over alt vi har fått til i Fjordenes Tidende, seier han.

Men heilt ute er han ikkje enno. Wåge vil stå i stillinga til ny leiar er på plass.

– Ja, eg skal endå ei tid ha fullt fokus på Fjordenes Tidende, til det beste for lesarane og dei tilsette, heilt fram til ny redaktør og dagleg leiar er på plass, seier Wåge.