Reknar med å teste mellom 100 og 200 personar fredag

Fotsoldatane trappar opp og gjer seg klar til storinnrykk

Etter at Stad-utbrotet også har spreidd seg til Selje, har det vore travle dagar for dei tilsette ved legesenteret i Selje. Fredag er det venta at omfanget på testpersonar vil auke kraftig, og ein har difor supplert med ekstra krefter for å ta unna mengdene.