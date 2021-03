I denne bygda har de store planer: – Vi ser for oss to boligfelt, turistsatsing og gjestebrygge, turstier og badestrand, og ikke minst bedre veg

Nyheter

– Vi har store planer for bygda vår, men hvis en ser på hva som har skjedd de siste årene så tror jeg egentlig at dette er forsiktige planer. Ballen kommer til å rulle fortere og fortere. Reguleringsplanen som vi kommer med innspill til nå skal legge til rette for utvikling i Vågsvåg de neste 20 årene, sier Stig Solheim til Fjordenes Tidende.