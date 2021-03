600 dosar går til Florø dei neste to vekene

Måløy får mange dosar med vaksine veka etter påske

For veke 12 og 13 har Florø fått om lag 600 dosar tildelt. I veke 14, veka etter påske, er det Måløy sin tur. Då har Statsforvaltaren informert om at ein får mange dosar, og at desse skal til Måløy.