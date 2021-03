Ordføraren om utbrotet i ytre: – Det var nesten som å skru på ein brytar

Nyheter

Stad kommune har lenge kjempa for å halde viruset i sjakk i kommunesenteret Nordfjordeid. At det no også har flytta seg til Selje, var det nok fare for. Men at det skulle gå så fort at ein i Selje snart har like mange i karantene som på Nordfjordeid, ein plass som er fire gongar større, kom brått på ordføraren også.