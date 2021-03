Mener politikerne må på banen for å hindre konkurransevridning

– Det kan ikke være store avgiftsforskjeller fordi man har fabrikk i Almenning og ikke på Nordfjordeid

Daglig leder i Nordvestvinduet AS, Rune Sætren, har regnet ut hva det koster å drive forretning i Almenning i Kinn kommune kontra nabokommuner uten eiendomsskatt og med lavere arbeidsgiveravgift. Han mener politikerne må på banen for å sikre like konkurransevilkår.