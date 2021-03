Stenger kafé etter besøk av smitta person

Nyheter

Til Firdaposten, seier innehavar Hilde Kristine Eliassen, at dei valde å stenge etter å ha vore i dialog med smittevernoverlege Jan Helge Dale i Kinn kommune.

Har truleg fått smitte om bord i fiskebåten Fire av mannskapet på fiskebåten M/S Skjongholm frå Hovden utanfor Florø har testa positivt på covid-19 etter bruk av hurtigtestar.

– Han seier at det er lite sannsynleg at det er grunn til bekymring for smitte i denne saka. Vi trur vi har ope som vanleg på måndag, og at det ikkje blir noko meir. Men vi gjer dette for å vere sikre, seier ho til avisa.

Totalt ni nye smittetilfelle Laurdag morgon melder Helse Førde at det er totalt ni nye smittetilfelle i regionen. Seks av desse er kjent frå før i Stad kommune.