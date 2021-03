Førebur seg på ein sommar med mykje gjestar: – Vi skal vere godt rusta til å ta imot alle

Nyheter

– Evalueringa frå i fjor tydar på at svært mange er positivt overraska over at kommunen vår har så mykje å by på og vil svært gjerne tilbake hit. Vi som innbyggarar, næringsliv og kommune må bli flinkare til å legge til rette for gode opplevingar. Butikkar og serveringsstadane må ha ope når turistane kjem og kapasiteten til stadar som Kråkenes, Kinn, Kannesteinen, Refvika og Svanøy må styrkast, seier ordføraren i ei pressemelding.