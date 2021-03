Fekk du med deg desse sakene i veka som gjekk?

Nyheter

Den mest leste saka handla om Pelagia som stengte ned heile fabrikken etter at ein av dei tilsette hadde fått påvist smitte. Dette resulterte i at ti personar vart sett i karantene og at ytterlegare nitten vart permittert.

Den saka som vart nest mest lest, var om sjåføren som køyrte i ein stolpe natt til måndag. Seinare vart det stadfesta at føraren av bilen var påverka av alkohol.

Dei fem neste sakene på lista handla alle om utbrotet i Stad kommune.

Fem nye har testa positivt for covid-19 i Stad, og no har det kome fleire smitta i Selje-delen

No har koronasmitten blomstra opp i Selje – 18 nye smittetilfelle vart oppdaga i Stad på torsdag

Fem tilsette og eitt barn har fått påvist smitte

Både skulen og barnehagen er stengd på grunn av koronasmitte

Mogleg kopling til Nordfjordeid-utbrotet: Eitt av dei påviste tilfella er ein person som testa seg ved Selje legekontor.

Neste sak på lista er lesarinnlegget, «Det finst ei grense for kva vi gjer for pengar», som er skrive av Svein Olav Senneset i Bremanger Venstre.