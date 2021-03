Husker du hvilket år det var rekordfangster av torsk?

Nyheter

Bremanger: «Torskefisket på Bremanger i gang. Rekordleveranse på 20 tonn» stod det over dette bildet i Fjordenes Tidende 14. mars 1984. Kontorleder Jan Torvanger ved Bremanger Fryseri kunne fortelle at bedriften hadde mottatt det hittil største kvantum torsk den sesongen. Den totale leveransen var på 20 tonn rund torsk, hvorav det meste var tatt vest for Olderveggen.