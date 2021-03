Kommunen får delta med ein representant

Nyheter

Bakgrunnen er at NVE ønskjer å gjennomføre tilsyn ved Okla vindkraftverk for å kontrollere at anleggsarbeidet er i samsvar med konsesjon og godkjende planar. Det er difor avtalt tilsyn onsdag 24. mars 2021. Partane skal møtast ved Falck Renewables vind sinekontor i Ervik.