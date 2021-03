Søndag er det meldt om totalt tolv nye smittetilfelle i regionen

Nyheter

Dei to andre prøvene kjem frå Sogndal og Årdal. Dette er den femte dagen på rad at helseføretaket melder om smitte. Totalt er det påvist smitte hos 61 personar desse dagane. På same tid er det analysert 2182 prøver.

Har fått påvist ti nye smittetilfelle – ventar framleis på alle prøvesvara Stad kommunen melder laurdag at ti personar har fått påvist smitte. Ni av desse er frå Selje. Kommunen har totalt fått analysert 273 av 316 prøver, resten blir analysert søndag.

Laurdag 13. mars: 9 nye av 370 analyserte prøver

Søndag 14. mars: 1 ny av 137 analyserte prøver

Måndag 15. mars: 0 nye av 121 analyserte prøver

Tysdag 16. mars: 10 nye av 430 analyserte prøver

Onsdag 17. mars: 6 nye av 288 analyserte prøver

Torsdag 18. mars: 24 nye av 583 analyserte prøver

Fredag 19. mars: 9 nye av 513 analyserte prøver

Laurdag 21. mars: 12 nye av 368 analyserte prøver

Prøvetakingskommune for positiv prøve av nyaste dato: Stad, Sogndal, Årdal.