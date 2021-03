Nyheter

– Får du symptomer, så test deg med en gang, ikke gå og lur på om det går over. Det er nettopp dette som ser ut til å være en av driverne i smittespredningen, at folk går med symptomer en stund uten å teste seg, så viser det seg når de endelig tester seg, at det er covid-19, sier Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende.