– Etter to veker med lettare restriksjonar ser vi oss nøydde til å presisere våre besøksrutinar, og oppdatere informasjonen til dykk. Vi ber dykk om å etterkome desse, då vi ser at nokre har teke seg litt friheiter og ikkje respektert dei instruksane vi har, skriv kommunen på eigne heimesider.

– Vi opplever auka pågang på besøk, og dermed ei auka belastning på dei tilsette og bebuarane.

Dei minner om at alle bebuarar og tilsette ikkje er vaksinerte, og at dei har eit ansvar for å skjerme desse mot smitte.

Kommunen presiserer derfor at frå måndag 22. mars gjeld følgjande:

Pårørande må alltid ringe og avtale besøk, og de kan ringe direkte til avdelinga de skal besøke.

Kommunen ber også pårørande respektere åpningstidende for telefonlinjene og besøk på omsorgssenteret.

– Inne i gangen vert det lagt eit eigenerklæringsskjema som alle besøkande, og dei som skal på møter på huset, må fylle ut. Dette skjemaet legg du i postkassa som står på same bord. Ved inngangen heng det også eit informasjonsskriv som du må lese før du går vidare til avdelinga, skriv kommunen.

– Håpar alle kan følgje desse retningslinjene, slik at vi slepp innføre strengare restriksjonar igjen. Dette også fordi vi ser ei oppblomstring av smitte rundt oss i landet og i nærområdet.