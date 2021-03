Dette er fylkeslegen sine tilrådingar for påskeferien

Nyheter

Fylkeslege Sjur Lehmann understrekar at det er viktig å følgje tilrådingane frå regjeringa for å hindre vidare smittespreiing og at helsetenestene vert overbelasta:

Innbyggjarar i område med høgt smittetrykk og strenge lokale smitteverntiltak, bør unngå reiser til kommunar med lågare smittetrykk. Dei som reiser til område med lågare tiltaksnivå enn dei har heime, skal leggje tiltaksnivået i heimkommunen til grunn når dei er på reise.

Dei som kjem frå område med lågt smittetrykk skal ta omsyn til smittesituasjonen og tiltaksnivået i den kommunen dei reiser til.

Overnattingsbesøk er frårådde for personar som kjem frå område med høgt smittetrykk og strenge lokale tiltak, men born og unge under 20 som bur åleine, kan ha overnattingsbesøk av ein til to faste vener.

– Det er viktig at personar som reiser til område med høgare smittetrykk enn det dei har heime, tek nødvendige forholdsreglar for å unngå å ta med seg smitte heim att, seier Lehmann i ei pressemelding.

– I den situasjonen som er no, bør ein unngå å reise på besøk til familie og vener i område med høgt smitte- og tiltaksnivå, held fylkeslegen fram.

Her er regjeringens råd for påsken – Vi anbefaler at alle har færre kontakter enn vanlig og at møter og aktiviteter skjer mest mulig utendørs Det er snart påskeferie, og i den forbindelse kommer regjeringen med anbefalinger for hvordan ferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

– Ver varsam på hytte og hotell

Sjølv om fritidsreiser innanlands ikkje kan kallast nødvendige, presiserer regjeringa at folk kan reise på hytta, så lenge ein tek nødvendige smittevernomsyn. Det generelle rådet er å avgrense kontakt med andre under reisa og under opphaldet på hytta. Reisa til og frå bør gjerast utan å stanse for å nytte seg av servicetilbod langs vegen. Nødvendige innkjøp bør vere unnagjort før ein dreg av garde.

Det er høve til å reise på hotellopphald innlands. Folk som kjem frå område med høgt smittetrykk og strenge tiltak vert likevel oppmoda om ikkje gjennomføre slike reiser.

Hald deg heime om du er sjuk

Lehmann understrekar at det er svært viktig er at den som er sjuk, i karantene eller ventar på testsvar, bør halde seg heime.

– Det er eit viktig tiltak for å unngå smittespreiing mellom kommunar. Det bidreg òg til å redusere belastninga på helsetenestene i dei mindre hyttekommunane.

Statsforvaltaren oppmodar alle om å halde seg oppdatert på nasjonale og lokale reglar og tilrådingar. Det er kommunane som kjenner den lokale situasjonen best, og det er difor viktig å lytte til og respektere deira tilrådingar.