Trekløver lanserer nytt selskap med ei målsetting om produksjonslinje heilt frå hav til bord

Statt Torsk, Ervik Havfiske og Per Stave har funne kvarandre, og dannar eit nytt selskap, Statt Sjømat AS, som dei satsar på at skal ta Stadlandet inn i framtida som ein pioner innan torskeoppdrett og foredling.