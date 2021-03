Har gjort ny risikovurdering. Sjå kva råd og tiltak kommuneoverlegen anbefalar framover

– På Nordfjordeid har ein no over fleire veker kartlagt smittesituasjonen i samband med utbrotet. Ein har ikkje funne smittetilfelle som ein ikkje kan kople til andre kjende tilfelle, og det er ikkje grunn til å tru at ein har vesentleg grad av «fri» smitte i lokalmiljøet. I Selje er det noko uavklart, seier kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.