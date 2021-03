I kveld skal det blåse på kysten, opp i sterk storm ved Stad

Nyheter

For tirsdagen sier meteorologene at det har vært sør og sørvest liten kuling utsatte steder, ved Stad sterk kuling på dagen.

Nå i kveld skal det imidlertid øke til sørlig opp i sterk kuling på kysten, sørvest full, og kan hende sterk storm, ved Stad. Det blir også perioder med litt regn eller yr, vesentlig i ytre strøk. For Måløy kan kastene komme opp i 27 meter per sekund. For Stadlandet

Anbefalingen fra meteorologene er å ikke velge denne dagen til å dra ut i småbåt.

- Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, og det kan bli høye bølger. Sjøen begynner å rulle og sjørokket kan minske synsvidden, skriver Yr.no.

Vinden løyer noe midt på natt til onsdag, men det vil fremdeles være sørvest stiv til sterk kuling utsatte steder, og rundt vil det også onsdag periodevis blåse opp i liten storm.

Onsdag kveld blir det sørlig liten kuling, samt regn og regnbyger.

Torsdag meldes det sørlig eller sørvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling i nord. Om kvelden sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling i nord. For det meste skyet og perioder med regn.

Følg med været på Fjordenes Tidende sine webkamera og du kan også laste ned appen Vindvarsler for å se vindstyrken på Måløybrua i sanntid.