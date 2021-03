Sterk innstramming over hele landet: – Dette vil sikkert vekke reaksjoner der smitten er lav, men vi må gjøre det likevel

Nyheter

Maks to gjester i private hjem og nasjonal skjenkestopp er blant flere nye, nasjonale innstramminger.

– Den engelsk virusvarianten dukker nå opp der det knapt har vært smitte tidligere. Den vokser raskt til større utbrudd med mange smittede og mange i karantene, sa han.

Det er derfor nødvendig med strenge tiltak, men disse erstatter ikke strenge regionale tiltak, presiserte Høie.

Dette er de nye anbefalingene som gjelder fra midnatt torsdag:

En meter blir til to meter

En kan bare ha inntil to gjester på besøk i private hjem. Men om du kommer fra høyt smittenivå kan du ikke dra på eller ha overnattingsbesøk.

Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av en til to faste venner

Ha få kontakter og de samme over tid

Begrens sosial kontakt mest mulig

Bruk munnbind alle steder der du ikke kan holde to meters avstand

Bruk kjøpesentre og varehus kun i kommunen du bor i

Alle reiser som ikke er nødvendige utsettes, med unntak av til og fra arbeid når det ikke mulig med hjemmekontor, hjem til familien for studenter og reiser til hytter og fritidsbolig sammen med egen husstand

Det blir digital undervisning på høyskoler, fagskoler og universitet fra 25. mars

Dette er de nye reglene:

Det legges ned fforbud mot skjenking av alkohol over hele landet

Det blir forbudt med innendørs organisert idrett for voksne med unntak for profesjonelle utøvere

Treningssentrene stenges, men en kan holde åpent for kommunens innbyggere, samt for rehabilitering, individuell trening og behandling

Svømmehaller stenges, med unntak av barn som har opptrening og rehabilitering

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendig utenlandsreise må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell, en kan ikke teste seg ut på dag tre

Alle planlagte arrangement utsettes. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Reis så lite som mulig så smitten ikke sprer seg

Høie presiserte at de som bor alene kan ha to gjester eller en fast husstand på besøk. Dersom en reiser inn eller ut av et område med høy smitte kan en ikke ha eller få overnattingsbesøk.

Grensa på to gjester gjelder også på hytta.

Hvis du er syk, hold deg hjemme. Om du er bortreist og blir syk, dra hjem