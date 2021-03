Vil ha billigare billettar og fleire avgangar i regionen

Nyheter

I 2022 skal fylkeskommunane etter planen overta ansvaret for FOT-rutene. Senterpartiet stemte mot å overføre ansvaret for FOT-rutene frå staten til fylkeskommunane. FOT står for Forpliktingar til Offentleg Tenesteyting, og innebere at staten bidreg økonomisk for å sikre eit godt tilbod.