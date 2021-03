Endå to nye personar i Selje er smitta av korona

Nyheter

Det opplyser leiinga i Stad kommune onsdag kveld klokka 21.45

All den tid dei to har vore i karantene og er nærkontaktar, så utløyser dei ikkje nye nærkontaktar, opplyser ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo.

Stenger ny barnehage på grunn av smitte Ny smitte fordeler seg mellom Nordfjordeid, Selje og Stadlandet, men alle sju har vore i karantene Til saman er det tysdag påvist sju nye smittetilfelle i Stad-utbrotet. Alle dei smitta er nærkontaktar i husstandar til tidlegare smitta og alle har vore i karantene.

Han seier til Fjordenes Tidende At onsdag er rundt 150 personar i Selje i karantene som følgje av det store smitteutbrotet der nærare 100 personar i Stad har fått påvist covid-19.

Alle andre innkomne prøvesvar onsdag kveld er negative, altså ikkje smitta. Kommunen har altså fått svar på alle dei om lag 135 prøvene som vart tekne i Selje måndag og tysdag.

Ein manglar svar på 10 av 50 prøver tekne på Nordfjordeid tysdag. På grunn av utfordringar med analysekapasiteten ved sjukehusa så tek det tid å få svar på desse prøvene.

Har sett ei heil barnehageavdeling i karantene etter at ein tilsett testa positivtflatraket barne I Flatraket barnehage testa ein tilsett positivt på covid-19 på prøvesvar måndag 21. mars. Heile avdelinga, barn og vaksne, blir testa for covid-19 tysdag.

Arbeidet med oppfølging av nærkontaktar i karantene, gjenteken testing av desse og testing av alle personar med symptom på sjukdom, held fram. Onsdag har ein testa om lag 60 personar på Nordfjordeid og 80 personar i Selje.

Svar på desse prøvene er venta på torsdag.

- All den tid talet på smitta går ned kan det sjå ut til at kan vere er i ferd med å få kontroll på utbrotet. Like fullt når stadig nye nærkontaktar får påvist smitte, så fortel dette kor smittsamt dette viruset er, seier Bjørlo til Fjordenes Tidende.

Like fullt er det veldig viktig at folk føl råda og pålegg som er gjeve for å få kontroll på smitten.

- Vi kan ikkje slappe av endå. Situasjonen er framleis svært utfordrande, seier ordføraren.

Stad kommune oppfordrar alle innbyggjarar til å ha svært lav terskel for å teste seg ved symptom på sjukdom.

Symptom på koronavirus kan vere:

• Sår hals

• Hoste

• Tett eller rennande nase

• Hovudverk

• Feber

• Influensafølelse eller sjukdomsfølelse

• Kroppsverk

• Tungpust

• Tap av smak- eller luktesans





Kommunen rår born som har fått symptom det siste døgnet å teste seg.