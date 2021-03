Analyserte 192 prøver onsdag, og ein er framleis innlagt

Nyheter

Stad kommune har likevel meldt om to positive prøver onsdag kveld.

– Årsaka til at desse prøvesvara ikkje er med i statistikken frå Helse Førde er rett og slett at vi no får våre prøver analysert på laben i Bergen, grunna kapasitetsproblem på laben i Førde. Talet vi oppga i går, er difor rett, seier ordførar Alfred Bjørlo til Fjordenes Tidende.

Endå to nye personar i Selje er smitta av korona Onsdag kveld opplyser leiinga i Stad kommune at endå to nye personar i Selje har fått påvist smitte. Begge er nærkontaktar og har begge vore i karantene.

Onsdag 17. mars: 6 nye av 288 analyserte prøver

Torsdag 18. mars: 24 nye av 583 analyserte prøver

Fredag 19. mars: 9 nye av 513 analyserte prøver

Laurdag 20. mars: 12 nye av 368 analyserte prøver

Søndag 21. mars: 9 nye av 412 analyserte prøver

Måndag 22. mars: 8 nye av 431 analyserte prøver

Tysdag 23. mars: 8 nye av 529 analyserte prøver

Onsdag 24. mars: 0 nye av 192 analyserte prøver

Innlagde pasientar per dato med stadfesta COVID-19 smitte: 1

Heimeverande eller sjukmelde tilsette pga. korona: 5 (av om lag 3000 tilsette)

Tilsette som har hatt stadfesta smitte: 7 (av om lag 3000 tilsette)