Ein vanleg dag med cruisegjestar gav 1.100 besøkande på senteret i 2019. På toppdagen i fjor var 375 personar innom dørene

– 12. mars i fjor hadde Sagastad lært å krabbe, men ikkje å gå. Vi tenkte i verste fall at dette var noko som kom til å vare fram til å sommaren i fjor, men det vi har innsett er at dette vil ta lang tid å reparere. Og det som kjem etter på blir noko anna enn det som kjem, sa dagleg leiar Eli Førde Aarskog i Sagastad, då ho og styreleiar Kjell Storeide orienterte kommunestyrepolitikarane om situasjonen for vikingsenteret.