Pandemien har satt alt helsevesen under stort press

Her har de måttet kjøre kveldsklinikk for å ta unna pasientlistene

Alt helsepersonell er nå under press, og det gjelder ikke minst for Måløy legekontor og andre legekontor i kommunen og nabokommuner. I Måløy har de måttet starte kveldsklinikk for å nå over alt.