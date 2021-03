Kinn-smittede de siste dagene oppholder seg ikke i kommunen

Nyheter

– Det er snakk om en to-tre stykker som har folkeregistrert adresse her, men som ikke bor her. Og så er det jo deler av mannskapet på fiskebåten som ligger oppe i Lofoten. Logikken er jo at man håndterer smitten der den er, og dermed er dette ikke en jobb for oss her i kommunen, sier Dale og legger til:

– Men de som kommer inn og tester seg på grensen, de får jeg telefon om. Så positive prøver der blir håndtert lokalt i Kinn og Bremanger.

Åtte av ni er koronasmittet om bord på fiskebåt. Nytt mannskap er på veg for å avløse Lofotposten melder at åtte av et mannskap på ni er koronasmitta på en fiskebåt fra Sogn og Fjordane. Båten ligger ved kai i Lofoten på Vestvågøy og mannskapet er isolasjon.

– Vet du hvordan det går med mannskapet på båten som ligger i Lofoten?

– Nei, jeg har ikke hørt noe, og heller ikke vært i kontakt med dem. Dette håndteres i sin helhet av lokale myndigheter der.

Det er nå Haukeland universitetssykehus som analyserer prøvene fra alle kommuner i tidligere Sogn og Fjordane, unntatt Sunnfjord, grunnet overbelastning på laben i Helse Førde.

Laboratoriet klarer ikkje ta unna alle prøvene Har berre kapasitet til å analysere prøver frå Sunnfjord kommune. Resten blir sendt til Bergen Etter mange dagar med høgt testtrykk, analyserer Helse Førde berre testar frå Sunnfjord kommune. Resten vert sendt til Bergen.

Dale har som sagt ikke fått noen henvendelser om smitte fra Haukeland de to siste dagene, men har registrert at statistikken har økt på VGs oversikt med disse som ikke bor i Kinn, men er folkeregistrert der.

I Stad kommune kunne ordfører Alfred Bjørlo torsdag kveld melde om at det ikke var noen nye smittede i Stad-utbruddet, men da var kun 25 prøver analysert av 140 prøver som var tatt samlet på Nordfjordeid og i Selje.

Har berre fått svar på 25 av 140 testar. Ingen av desse var positive Torsdag kveld er det ikkje varsla nye positive prøvesvar for Stad kommune etter testing onsdag. Utfordringar med analysekapasiteten ved Førde sentralsjukehus og Haukeland sjukehus gjer dessverre at svartider er forlenga.

Helse Førde melder fredag om null nye positive prøver, da altså i Sunnfjord kommune, av 165 analyserte.

Bremanger kommune opplyste torsdag om to smittede i isolasjon, og fire i karantene.