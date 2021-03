Politi og politikarar skal jobbe saman for å unngå hatefulle ytringar og trugsmål mot folkevalde

Kommunenes Sentralforbund presenterte i desember 2020 ein rapport som viser at 43 prosent av folkevalte har vore utsatt for hatefulle ytringar og/eller trugsmål. No har politiet frå geografisk driftseining i Sogn og Fjordane kome med sine tiltak.