– Det brutale påskebudskapet er: Hold avstand og møt så få andre som du klarer

– For eksempel det som skjer i Bergen nå med økende smitte, delvis i studentmiljøet. Her må unge mennesker tenke seg om. Rådet mitt er å teste seg før de reiser hjem, og selv om de tester negativt, må de holde seg mest mulig hjemme når de kommer fram. Det er det brutale budskapet – hold avstand til andre.

Han påpeker at påska i år ikke kan bli den store sosiale feiringa mange tradisjonelt liker å ha.

– Nå blomstrer smitten opp alle plasser, og vi kan få store utbrudd lokalt også, om vi ikke passer oss. Og det er unge folk som blir smittet nå, og her er jo dilemmaet at det i ungdomsmiljøene er litt flere møteplasser og litt mer bevegelse. Det kan vi ikke ha nå som det er dette mer smittsomme viruset som dominerer, sier han og legger til:

– Hold avstand, og hold dere i ro om dere er syke. Denne påsken må vi ha kustus på oss selv.

Ingen fra Helse Førde

Laboratoriet ved Helse Førde analyserer nå kun prøver fra Sunnfjord kommune grunnet kapasitetsproblem. Lørdag melder de om null nye positive av 144 analyserte.

Stad kommune, som fremdeles er i en utbruddssituasjon, meldte fredag kveld om sju nye positive, alle lokalisert i Selje-området. Her hadde laben ved Haukeland imidlertid ikke nådd over å analysere alle prøver som var tatt i kommunen onsdag og torsdag. I tillegg ble det tatt ytterligere 130 nye tester fredag.

Sju nye personar har blitt smitta – alle i Selje Fredag kveld har Stad kommune fått svar på alle prøver tatt i Selje onsdag 24. mars. Prøvesvara viser at til saman seks personar i to ulike husstandar har fått påvist covid-19. I tillegg har ein annan seljeværing testa positivt på hurtigtest.

I Kinn og Bremanger er det ikke meldt om nye positive prøver så langt i dag fra folk som oppholder seg i kommunen. Det har kommet en del positive prøver knyttet til Kinn de siste dagene, ifølge VG som henter data for hver kommune direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det inkluderer fem nye smittede 22. mars, to 24. mars og to 26. mars, men ifølge kommuneoverlege Jan Helge Dale, er dette prøver fra personer som er folkeregistrert i Kinn, men som ikke bor eller oppholder seg her akkurat nå.