Er tilgjengelege sjølv om dei er på heimekontoret

Han har også ein plan for å ha ope sentralbord i påska om situasjonen krev det.

– NAV-kontoret vil også vere stengd for publikum til over påske. Då vil vi ta ei ny vurdering på det. Men innbyggarar som har behov for å kontakte NAV, kan ringe eller nytte den kontaktinformasjonen som de finn på heimesida vår, seier Heggheim.

Det var tidlegare denne veka at det kom nye nasjonale føringar og tiltak mot pandemien. Innføring av heimekontor var eitt av dei.

– Det betyr at også Kinn kommune har innført det. Sjølv om smittesituasjonen vår tilseier at vi kunne vore på våre faste plassar. I teksten frå regjeringa stod det at «arbeidsgjevar skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig». Du treng ikkje lang tid på å vurdere kva dei meiner, avslutter Heggheim.