Fornyer seg med ny logo og køfri bestilling

Nyheter

– Vi har fått både ny nettbestilling og bordbestilling. Og alt fungerer veldig bra fra dag en. Alle kunder kan sette seg rett ned og bestille mat via en QR-kode på bordet. Betaling skjer via egen telefon, og det blir ingen kø, sier hun til Fjordenes Tidende.

Et tiltak som også passer godt i koronatid der en må holde to meter til sidemannen.

– Vi har gjort mange tiltak for at det skal være trygt og godt å spise her. Gjestene kan sette seg rett ned på ønsket bord, skanne lappen på bordet og bestille og betale ved bordet. Du slipper å stå i kø.. Vi leverer så fort vi kan, sier Gangsøy, som peker på at alle ansatte bruker munnbind, i tillegg til at de har stengt av flere bord og hengt opp plexiglass foran kassa.

Nettbestillingen for take away er også oppe og går, og Gangsøy forteller at de er godt brukt allerede.

I tillegg har Bakeriet fått ny logo, en stilisert kanelknute.

– Vi ville ha en som var litt mer «oss». Derfor er logoen formet etter bestselgeren hos oss, kanelknuten vår. Vi er kjempefornøyd med den, smiler hun.